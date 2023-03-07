Экс-советник президента США Болтон призвал Вашингтон пересмотреть число ядерных боеголовок

Вашингтон, , 00:34 — REGNUM Американские власти из-за угрозы конфликта с Россией и Китаем должны пересмотреть число ядерных боеголовок и систем, стоящих на вооружении США, написал бывший советник по национальной безопасности в Белом доме Джон Болтон в статье для газеты The Washington Post.

Ядерное оружие Иван Шилов © ИА REGNUM

Он считает, что Соединенные Штаты не могут надеяться на сценарий с одинаковым количеством боеприпасов с другими странами, поскольку это было бы для Вашингтона «суицидом». Болтон предупредил о том, что США могут пережить «ядерную конфронтацию» с Россией и в случае «победы» американскую сторону ждет такой же конфликт с Китаем.

Кроме того, экс-советник допустил, что Вашингтону и его союзникам с ядерным оружием придется сражаться с РФ и КНР одновременно. Он также напомнил об Иране и КНДР, которые якобы стремятся заполучить ядерное оружие и считают Россию с Китаем дружественными странами, а США, Британию и Францию — враждебными.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта американский политик Джеффри Янг написал о том, что провокации со стороны США, которые угрожают миру ядерной войной и западным империализмом, вызовут исчезновение человечества.

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