Вице-премьер РФ Чернышенко: отстранение Винер равно посягательству на независимость спорта

Москва, , 00:26 — REGNUM Отстранение президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главного тренера национальной команды Ирины Винер является новым доказательством посягательства на независимость спорта со стороны западных функционеров. Такое заявление сделал 6 марта вице-премьер России Дмитрий Чернышенко в беседе с ТАСС.

Владимир Путин и президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова © Администрация президента России

Чернышенко назвал решение FIG (Международной федерации гимнастики) «привычным пустословием», которое направлено против человека, чей авторитет в международном спорте бесспорен. Как отметил вице-премьер России, отстранение тренера Ирины Винер — это ставшая уже стандартом со стороны Запада политика «возвышения слабых за счёт отстранения сильных».

«Цинизм наших западных коллег не имеет границ, и мы раз за разом наблюдаем их наивные решения, разрушающие масштабную мировую спортивную систему, выстраиваемую десятилетиями», — указал Чернышенко.

Также вице-премьер России выразил сожаление, что ресурсы FIG (Международной федерации гимнастики) направляются не на развитие и поддержку этого вида спорта, а на политику дискриминации России, российских спортсменов и тренерского состава.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила главного тренера сборной России Ирину Винер, которая также является президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики, на два года от участия в любом качестве в международных соревнованиях. Санкции будут действовать в течение двух лет.

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