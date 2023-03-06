Киев, 7 марта, 2023, 00:32 — ИА Регнум. Бывший глава СБУ Иван Баканов находится по следствием, сообщает 6 марта украинское издание «Новое время», ссылаясь на свои источники в Офисе президента Украины.

Сайт Президента Украины Иван Баканов

Баканова, который является другом детства президента Владимира Зеленского и его партнёром по студии «Квартал-95», обвиняют в провале работы СБУ в период перед началом СВО и во время начальной стадии боевых действий.

«Война обнажила все, что происходит в СБУ. И в Офисе президента ужаснулись от того, как управлял Баканов. По многим направлениям — полный провал», — объяснил источник в Офисе президента украинскому СМИ.

Напомним, что Баканов являлся главой СБУ почти три года, с августа 2017 по июль 2022 года. 17 июля прошлого года он был отстранён от должности указом президента Украины.