Москва, 7 марта, 2023, 00:07 — ИА Регнум. Бывший заместитель председателя правления АКБ «Держава» Тимур Назыров объявлен в международный розыск, сообщает 6 марта ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Экс-банкир, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере, скрылся от следствия. В связи с этим суд вынес постановление о его заочном аресте сроком на два месяца.

Уголовное дело в отношении Назырова выделено в отдельное производство. Его расследование ведёт Следственное управление УВД по Северо-Восточному АО Москву.

Детали расследования остаются неизвестными.