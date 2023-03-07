Байден рассказал, как врачи делали ему операцию, чтобы убедиться в наличии мозга

Вашингтон, , 00:00 — REGNUM Операцию, цель которой была установить, есть ли у него мозг, перенёс президент США Джозеф Байден. Об этом 6 марта рассказал сам политик в ходе общения с пожарными.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Как рассказал глава Белого дома, после краткосрочной поездки у него начались сильные головные боли и он вынужден был обратиться к врачам.

«Диагнозом стал… Как бы там ни было, им пришлось пару раз снять верх моей головы, чтобы посмотреть, есть ли у меня мозг», — заявил Байден.

Затем президент США уточнил, что ему потребовалась срочная операция из-за аневризмы, но в связи с плохими метеоусловиями он не мог попасть в больницу даже специальным авиабортом. Американского лидера доставили в медучреждение представители пожарной службы. Таким образом глава Белого дома указал на непосредственное участие пожарных в его спасении.

Байден уточнил, что операция продолжалась девять часов, и в результате врачи буквально спасли ему жизнь.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что супруга президента США Джилл Байден посчитала нелепой идею обязать президента США Джо Байдена проходить проверку на ментальное здоровье.

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