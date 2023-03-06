Хьюстон, США, 6 марта, 2023, 23:54 — ИА Регнум. Ситуация вокруг Украины вызвала сбои в цепочках поставок в мире, особенно в продовольственном секторе, заявил старший вице-президент норвежской нефтегазовой компании Equinor Айрик Варнесс 6 марта на полях конференции CERAWeek в американском городе Хьюстон (штат Техас).

Иван Шилов ИА REGNUM Груз

Его слова приводит РИА Новости. По мнению Варнесса, украинский конфликт спровоцировал снижение объемов поставляемого продовольствия. Вице-президент также добавил, что наибольший негативный эффект исходит от санкций.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 февраля газета Nikkei опубликовала результаты опроса, согласно которому более 60% жителей Японии считают, что украинский кризис негативно влияет на их жизнь.

6 марта министр по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шалленберг заявил, что политику Брюсселя по санкциям против России не понимает большая часть стран мира.