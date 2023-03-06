Вашингтон, 6 марта, 2023, 23:40 — ИА Регнум. Американские власти не обсуждают с Ираном восстановление ядерной сделки в каком-либо формате, сообщил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс 6 марта на пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Так он оценил заявление Тегерана о том, что страна через посредников обмениваются с Вашингтоном сигналами по указанной теме. Прайс отметил, что США заняты репрессиями, которые якобы происходят в Иране.

Кроме того, представитель Госдепа обвинил Тегеран в поставках беспилотников России, а также в удерживании американских граждан на иранской территории.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта США расширили свой чёрный список в отношении Ирана, добавив в перечень нефтехимическую компанию из города Бушер и 20 морских судов.