Подоляк рассказал о консенсусе в ВСУ относительно продолжения обороны Артёмовска

Киев, , 23:31 — REGNUM Консенсус по вопросу продолжения обороны города Артёмовска существует в украинских войсках. Об этом 6 марта заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью Agence France-Presse.

Михаил Подоляк President.gov.ua

По словам Подоляка, среди украинских военнослужащих существует консенсус по вопросу о необходимости продолжать оборону Артёмовска, работая на истощение сил противника и «одновременно выстраивая… новые линии обороны на случай изменения ситуации».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как заявила пресс-служба президента Украины Зеленского, главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный и командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский выступили за продолжение боев в Артёмовске (Бахмуте) и усиление позиций в городе. Предложение Залужного подумать об отступлении из Артёмовска стало причиной разногласий с украинским президентом Зеленским.

При этом украинские военные прямо говорят о катастрофическом положении ВСУ на фоне наступления российских войск. Представители ВСУ не понимают, по какой причине нет приказа на отступление и для чего военным окапываться в городе, когда ВС РФ его окружают.

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