Сигнал воздушной тревоги прозвучал в четырёх регионах Украины

Киев, , 23:09 — REGNUM Воздушная тревога была объявлена в четырёх регионах Украины. Об этом 6 марта свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Воздушная тревога Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Сигнал воздушной тревоги прозвучал в 22:31 мск в Днепропетровской и Полтавской областях, в 22:32 мск воздушная тревога была объявлена в Харьковской области и в 22:33 мск воздушную тревогу объявили в Сумской области.

Гражданам, проживающим в этих четырёх украинских регионах, рекомендовали пройти в укрытия. На настоящий момент воздушная тревога не отменена.

Ранее ИА REGNUM сообщало о воздушной тревоге, объявленной в трёх украинских регионах.

Читайте ранее в этом сюжете: Воздушная тревога объявлена в трех областях Украины