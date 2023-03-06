Киев, 6 марта, 2023, 23:09 — ИА Регнум. Воздушная тревога была объявлена в четырёх регионах Украины. Об этом 6 марта свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Сигнал воздушной тревоги прозвучал в 22:31 мск в Днепропетровской и Полтавской областях, в 22:32 мск воздушная тревога была объявлена в Харьковской области и в 22:33 мск воздушную тревогу объявили в Сумской области.

Гражданам, проживающим в этих четырёх украинских регионах, рекомендовали пройти в укрытия. На настоящий момент воздушная тревога не отменена.

Ранее ИА REGNUM сообщало о воздушной тревоге, объявленной в трёх украинских регионах.