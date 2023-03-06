Около 50 автомобилей столкнулись на автомагистрали в ЮАР, пострадало несколько человек

Кейптаун, , 23:06 — REGNUM Несколько человек получили травмы в результате массового дорожно-транспортного происшествия с участием около 50 автомобилей в ЮАР, 6 марта сообщает агентство Reuters со ссылкой на экстренные службы.

ДТП Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По их информации, авария произошла на автомагистрали возле города Умхланга в провинции Квазулу-Натал. На дороге скопилась пробка из множества автомобилей, часть из которых столкнулась с потерявшим управление грузовиком.

Отмечается, что за рулем одной из машин находилась беременная женщина, которая получила травмы различной степени тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля в Москве произошло ДТП с участием семи легковых автомобилей.