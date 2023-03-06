Милан, Италия, 6 марта, 2023, 22:52 — ИА Регнум. Как минимум пять человек пострадали в результате нападения двух мужчин в Милане. Об этом 6 марта сообщила итальянская газета Сorriere della Sera.

Нападение

Уточняется, что возле Центрального вокзала двое мужчин, вооружённых канцелярским ножом, попытались ограбить женщину, выходившую из дома. Один из очевидцев, мужчина 68 лет, заступился за женщину и в результате получил серьёзные травмы. Пострадавшего госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Кроме того, злоумышленники напали на прохожих: одной женщине порезали руку, другую ударили в лицо, также пострадал мужчина 57 лет.

На данный момент полиции удалось задержать одного из подозреваемых в нападении, второй разыскивается. Обстоятельства и причины инцидента устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании полицией в Испании членов украинско-российской группировки по подозрению в ограблении беженцев, прибывших с территории Украины.