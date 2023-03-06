Новым главой антикоррупционного ведомства Украины стал Семён Кривонос

Киев, , 22:57 — REGNUM В Киеве утверждена кандидатура нового главы Национального антикоррупционного бюро страны (НАБУ), сообщает 6 февраля пресс-служба украинского правительства.

Киев. Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

По итогам отбора конкурсной комиссии и после бесед трёх кандидатов с премьер-министром Денисом Шмыгалём правительство назначило новым директором НАБУ уроженца Мариуполя Семёна Кривоноса, возглавлявшего Госинспекцию архитектуры и градостроительства Украины.

«Был проведён прозрачный конкурс. Половина состава конкурсной комиссии — это представители от наших международных партнёров. Все заседания комиссии транслировались. Тесты, знание законодательства, практические задачи, проверки на добродетель кандидатов — всё это было сделано», — подчеркнул Шмыгаль.

Как заявил премьер-министр, с назначением директора НАБУ Украина выполнила все семь рекомендаций, определённых при получении статуса кандидата на вступление в ЕС. По его словам, это свидетельство того, что уже в этом году Киев может перейти к началу переговоров о вступлении в ЕС.

Напомним, что НАБУ было создано в 2015 году для борьбы с коррупцией среди высших должностных лиц Украины. Создание НАБУ было обязательным требованием Запада к киевским властям. С апреля 2022 года исполняющим обязанности главы НАБУ являлся Гизо Углава.

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