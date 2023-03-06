Вашингтон, 6 марта, 2023, 22:46 — ИА Регнум. Конфликт России и Украины станет лишь первым шагом со стороны Запада, который не смирится со своим поражением и не остановится перед таким исходом, написал в своем микроблоге 6 марта ветеран американской армии Ноктис Дрейвен.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия НАТО

Он отметил, что западные страны не просто так вложили в ВСУ огромные суммы средств и оказали значительную помощь. По словам Дрейвена, те, кто думают о том, что Запад сдастся, ошибаются и «шаги уже предпринимаются».

Ветеран предупредил, что в недалеком будущем все будут ностальгировать по нынешнему «ужасному» времени.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что в Северной Америке и Европе многие потеряли «здоровый страх перед войной» на своей территории.