Президент Chevron: Запад своими санкциями создал дополнительные трудности на рынке нефти

Хьюстон, США, , 22:39 — REGNUM Конфликт на Украине и западные санкции против России усложнили ситуацию на мировом нефтяном рынке и сделали его уязвимым к любым неожиданным перебоям в поставках. Об этом заявил глава американской нефтедобывающей компании Chevron Майкл Вирт, выступая на ежегодной международной энергетической конференции Ceraweek в Хьюстоне, сообщает 6 марта Reuters.

Нефть Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, конфликт на Украине и последовавшие за ним западные санкции перевернули мировые рынки нефти и газа и нарушили поставки из России. Российская нефть все ещё поступает на рынок, но совсем по другим ценам, поскольку танкеры преодолевают большие расстояния, чтобы доставить российскую нефть и топливо в страны, которые не ввели санкции.

По мнению Вирта, введение западных санкций в отношении российской нефти привело к созданию дополнительных трудностей для самого Запада.

Ситуация на газовом рынке, считает Вирт, будет меняться гораздо медленнее, чем на нефтяном.

Напомним, что с 5 декабря 2022 года Запад ввёл эмбарго на поставки российской нефти морским путём. Также страны G7, Евросоюз и Австралия искусственно ограничили цены на российскую нефть, установив так называемый «потолок цен».

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