Вашингтон, 6 марта, 2023, 22:21 — ИА Регнум. Украина уже перестала быть государством, заявил бывший советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Украина

«Украина как национальное государство уже умерла, по моему мнению», — сказал он.

Эксперт отметил, что 40% украинских городов и инфраструктуры были уничтожены. Кроме того, по словам Макгрегора, те регионы, в которых располагалась промышленная база Украины, воссоединились с Россией.

Полковник подчеркнул, что речь идет о территориях, на которых традиционно проживают русские. Он также добавил, что с начала специальной военной операции Украину покинули миллионы людей, а ее население уменьшилось с 38 млн до 18-22 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дуглас Макгрегор заявил в интервью американскому журналисту Стефану Гарднеру, что после поражения ВСУ Соединенные Штаты бросят украинского президента Владимира Зеленского и его команду, а после забудут о свой роли в конфликте.