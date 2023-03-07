Москва, , 08:15 — REGNUM Столичная промышленность продолжает показывать положительную динамику. Московские предприятия по производству одежды и обуви в 2022 году увеличили выпуск в 6,6 раза, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

На фабрике «Парижская коммуна» Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

«В прошлом году более 200 предприятий произвели одежды в 6,6 раза больше, чем годом ранее», — подчеркнул он.

Московская обувная фабрика «Парижская коммуна» в 2022 году произвела миллион пар обуви и в полтора нарастила выпуск специальной обуви для силовых структур по сравнению с 2021 годом.

«Парижская коммуна» в 2022 г. отметила свой столетний юбилей. Это первая в России фабрика механического производства. Сегодня «Парижская коммуна» входит в перечень системообразующих предприятий. Как рассказал генеральный директор фабрики Александр Никитин, за все это время на фабрике изготовили более 660 млн. пар, а ежегодно специалисты фабрики разрабатывают более 700 моделей обуви. «В последние годы нам удается производить до миллиона пар обуви, что почти в два раза больше, чем пять лет назад», — добавил он.

Сегодня предприятия легкой промышленности Москвы могут воспользоваться более чем 20 мер поддержки, в том числе субсидиями и целевыми займами. Кроме того, в российской столице для них доступен ряд антикризисных инструментов.