Нью-Йорк, США, 6 марта, 2023, 22:00 — ИА Регнум. Обе стороны конфликта на Украине обязаны соблюдать положения международного права о защите пленных. Об этом 6 марта заявил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик на брифинге в штаб-квартире Организации.

Кирилл Каллиников/РИА Новости Освобождённые из плена российские военнослужащие

Он прокомментировал публикацию видеозаписей, на которых военнослужащие ВСУ издеваются над российскими пленными. Дюжаррик считает, что распространение данных записей аморально, даже если это не является нарушением закона.

«Все стороны этого конфликта должны соблюдать и уважать международные нормы, которые защищают военнопленных», — сказал Дюжаррик.

Представитель генсека ООН добавил, что Международный комитет Красного Креста должен иметь доступ к пленным каждой из сторон.

Напомним, 2 марта в Следственном комитете РФ сообщили, что российские следователи расследуют все выявленные случаи жестокого обращения с военнопленными из России.