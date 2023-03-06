Воронеж, 6 марта, 2023, 21:57 — ИА Регнум. Замначальника Воронежской таможни Евгения Филипенко задержали с поличным за незаконное хранение наркотиков, в момент ареста при нём был обнаружен свёрток, в котором находились 1,18 грамма запрещенного вещества. Об этом 6 марта сообщили в пресс-службе Воронежской таможни.

Иван Шилов ИА REGNUM Арест

«В ходе проведения совместных оперативно-разыскных мероприятий отделом по противодействию коррупции Воронежской таможни и сотрудниками УМВД России по Воронежу по подозрению в незаконном приобретении наркотических средств задержан Е. А. Филипенко», — цитирует ТАСС представителя пресс-службы.

Замначальника Воронежской таможни снят с должности, в отношении него заведено уголовное дело по части 2 ст. 228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение, перевозка наркотиков в крупном размере».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля в Москве был задержан сын певца Игоря Талькова, который сам признался в хранении запрещённых веществ.