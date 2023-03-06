Международная федерация гимнастики на два года отстранила тренера сборной России Ирину Винер

Лозанна, Швейцария, , 21:52 — REGNUM Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила главного тренера сборной России Ирину Винер, которая также является президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики, на два года от участия в любом качестве в международных соревнованиях, сказано в сообщении пресс-службы FIG.

Ирина Винер © Павел Бедняков/РИА Новости

Санкции будут действовать в течение двух лет. Сроком их начала станет день, следующий за днем после возвращения российских гимнастов на международные соревнования, если это произойдет в течение пяти лет. В случае более позднего времени отмены запрета для спортсменов из РФ, срок отстранения Винер будет уменьшен.

Решение FIG стало итогом судебного разбирательства после снятия Натальи Кузьминой с выборов в технический комитет FIG по художественной гимнастике в 2021 году. Было признано, что заявления Винер для СМИ после поражения сборной России на Олимпийских играх в Токио-2020 являются оскорбительными и нарушающими правила FIG.

Как отмечается, Ирина Винер имеет право на обжалование вердикта в апелляционном трибунале в течение 21 дня с момента уведомления.

Напомним, а августе 2021 года президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер заявила, что присуждение золотой медали на Олимпийских играх в Токио гражданке Израиля Лине Ашрам, уронившей снаряд, является вопиющей несправедливостью.