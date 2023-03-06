Вашингтон, 6 марта, 2023, 21:37 — ИА Регнум. Нынешние беды Афганистана стали следствием 20-летнего присутствия в этой стране США, Великобритании и их союзников по НАТО. Однако по сей день преступления американских и натовских военных остаются безнаказанными. Об этом на 52-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) в Женеве заявил российский дипломат Артур Черняков.

U. S. Army/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Солдаты армии США в Афганистане

«Двадцать лет военного присутствия США, Великобритании и их союзников по НАТО стали одной из основных причин текущих бед Афганистана», — отметил он.

Черняков считает, что американцы, британцы и их сателлиты не признали своей вины в разрушении Афганистана, переложив всю ответственность за свои деяния на власть пострадавшей страны.

По мнению российского дипломата, приоритетными задачами для Афганистана сейчас является «политическая стабилизация, формирование инклюзивной системы госуправления, интеграция страны в региональные хозяйственные механизмы, обеспечение базовых прав и свобод населения». Кроме этого, Черняков считает важными направлением в развитии страны борьбу с терроризмом и наркотрафиком.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что генеральный инспектор правительства США по вопросам реконструкции в Афганистане Джон Сопко считает, что к провалу в Афганистане привело высокомерие и самообман самой Америки. К тому же, Сопко заявил, что Штаты вместе с союзниками платили зарплату афганским госслужащим и военным, до 80% которых были «мёртвыми душами».