Мадрид, 6 марта, 2023, 21:40 — ИА Регнум. Правительство Испании в очередной раз направило в США требование забрать землю, которая была заражена в 1966 году в результате аварии со стратегическим бомбардировщиком В-52. Об этом, ссылаясь на источники, 6 марта сообщает El Pais.

(сс) U.S. Navy Термоядерная бомба B28RI, упавшая в воду после авиакатастрофы с стратегическим бомбардировщиком B-52G с термоядерным оружием на борту

По данным журналистов, документ был направлен несколько месяцев назад, но ответа из Вашингтона нет, несмотря на то что изначально там была положительная реакция. Испания требует от США выполнить обязательство, взятое на себя в ходе переговоров в 2015 году, когда американская сторона пообещала вывезти загрязнённую плутонием землю в пустыню штата Невада.

В издании подчеркнули, что напоминание Мадрида о взятых Вашингтоном обязательствах по времени совпало с началом переговоров об увеличении числа американских эсминцев, базирующихся в испанской военно-морской базе Рота, с четырёх до шести.

Стоит отметить, что в 1966 году над территорией Испании в ходе столкновения В-52 с заправщиком на землю упали четыре бомбы с зарядом из плутония. Две из них были повреждены, из-за чего оказались загрязнёнными 200 га. США вывезли заражённую землю и провели работы по дезактивации, но в 2007 году были обнаружены новые участки с повышенной радиацией.