Москва, 6 марта, 2023, 21:21 — ИА Регнум. Прибывший 4 марта из Германии в Россию самолет Bombardier Challenger 604, который спустя два часа вновь вылетел в Германию, являлся санитарным бортом. Он выполнял «миссию санитарной авиации», на которую не распространяются санкции.

Сергей Бобылев/ТАСС Аэропорт Внуково

Такой комментарий получил РБК в авиакомпании FAI rent-a-jet по поводу прилета во Внуково самолета из Франкфурта-на-Майне и отправки его обратно в Нюрнберг, где находится штаб-квартира компании-перевозчика.

Как стало известно, в московском аэропорту немецкий самолет пробыл в течение чуть более двух часов — с 16:08 до 18:29. Кто находился на его борту, не уточняется. Представитель компании Георг Грубер отказался отвечать на этот вопрос из соображений «действующих законов о защите данных и прав пациентов».

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Напомним, с началом специальной военной операции на Украине Евросоюз закрыл воздушное пространство для российских самолетов. В свою очередь такое же решение для стран ЕС приняли в Росавиации.