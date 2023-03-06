Таллин, 6 марта, 2023, 21:09 — ИА Регнум. Странам, входящим в Евросоюз, нужно в течение марта принять решение о снижении потолка на нефть из России до $30 за баррель. Об этом заявил в опубликованном 6 марта интервью Bloomberg глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.

Виталий Тимкив/РИА Новости Цистерны с нефтью

«Мы должны установить верхний предел цен на российскую нефть, чтобы не давать российскому государству получать дополнительную выгоду», — сказал Рейнсалу.

По его мнению, снижение цены на нефть из РФ на 50% станет шагом в «правильном направлении». Эстонский министр также призвал оказать «дружеское давление» на соседей России, чтобы они не помогали Москве обходить санкции.

Напомним, ранее в Минфине РФ сообщили, что страна, согласно прогнозам, в марте недополучит 132,1 млрд рублей от продажи нефти и природного газа. Для компенсации планируется продать иностранную валюту на 119,8 млрд рублей.