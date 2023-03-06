Берлин, , 21:01 — REGNUM На Украине может быть создан завод по производству бронетехники. Он должен помочь в обеспечении армии необходимым количеством танков. Об этом заявил в интервью изданию Rheinische Post глава концерна «Рейнметалл» Армин Паппергер.

Танк Panther Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, в настоящее время ведутся переговоры с украинскими властями о строительстве завода, стоимость которого составит около 200 млн евро. Он будет производить около 400 танков Panther KF51 в год.

«Завод Rheinmetall, который может быть построен на Украине примерно за 200 млн евро, сможет производить до 400 танков Panther в год», — заявил глава немецкого концерна.

Как отметил Паппергер, всего Украине требуется от 600 до 800 танков. Причем эффективнее будет, если они будут производиться непосредственно на территории страны. Окончательное решение о возведении завода может быть принято в течение двух ближайших месяцев, отметил глава немецкой компании.

Комментируя информацию о возможном строительстве завода по производству танков Panther KF51 на Украине, военный эксперт, офицер танковых войск в запасе Александр Михайловский высказал мнение, что Запад предлагает альтернативные варианты для решения поставок военной техники в условиях кризиса производства бронетехники в самой Украине.

По его словам, скорее всего, с просьбой об этом обратились к Западу сами киевские власти.

«То, что Запад вообще поднял этот вопрос, говорит о том, что у ВСУ и правда всё грустно с производством бронетехники», — указывает Михайловский.

Напомним, ранее о том, что из-за большого количества недостатков британские танки Challenger 2, которые Лондон намерен поставить Киеву, не станут существенной помощью ВСУ в ходе военных действий, сообщил американский журнал Military Watch.