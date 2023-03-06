Берлин, 6 марта, 2023, 21:01 — ИА Регнум. На Украине может быть создан завод по производству бронетехники, который якобы сможет помочь в обеспечении ВСУ необходимым количеством танков. Об этом заявил в интервью изданию Rheinische Post глава концерна «Рейнметалл» Армин Паппергер.

Иван Шилов ИА REGNUM Танк Panther

По его словам, в настоящее время ведутся переговоры с украинскими властями о строительстве завода, стоимость которого составит около 200 млн евро. Он будет производить около 400 танков Panther KF51 в год.

Как отметил Паппергер, всего Украине требуется от 600 до 800 танков.

Комментируя ИА REGNUM информацию о возможном строительстве завода по производству Panther KF51 на Украине, военный эксперт, офицер танковых войск в запасе Александр Михайловский высказал мнение, что Запад предлагает альтернативные варианты для решения поставок военной техники в условиях кризиса производства бронетехники в самой Украине.

«То, что Запад вообще поднял этот вопрос, говорит о том, что у ВСУ и правда всё грустно с производством бронетехники», — указывает Михайловский.

Однако идея несостоятельна, считает специалист. Так, непонятно, почему разговор идёт о производстве таких машин, как Panther KF51. Их выпуск не освоили даже немецкие предприятия, где есть и инфраструктура, и персонал, и, что самое главное, опыт в производстве современной бронетехники.

«Современный танк — это электроника, оптика, агрегаты, которые производит не одно предприятие. Та же «Пантера», которую они обещают делать на Украине, производится совместно европейскими предприятиями… Стоит понимать это так, что параллельно с украинским заводом будут построены 3–5 предприятий, которые в три смены будут выпускать комплектующие для 400 украинских танков в год? А производство высококачественной стали для брони? Теперь «Крупп» будет работать только на Украину? Это же абсурд», — указал Михайловский.

Он добавил, что, по сути, на запросы Киева западные страны отвечают сказками про производство 400 танков в год, но речь не о том, что Запад не хочет помочь, а о том, что натурально не может.

Напомним, ранее о том, что из-за большого количества недостатков британские танки Challenger 2, которые Лондон намерен поставить Киеву, не станут существенной помощью ВСУ в ходе военных действий, сообщил американский журнал Military Watch.