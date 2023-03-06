В Литве объявят решение по жалобе осужденного за шпионаж политика
В Литве суд объявит 7 апреля решение по жалобе осужденного за шпионаж в пользу РФ политика
Вильнюс, 6 марта, 2023, 20:41 — ИА Регнум. Верховный суд Литвы 7 апреля огласит решение по жалобе оппозиционного политика Альгирдаса Палецкис, осужденного в Литве за шпионаж в пользу России. Об этом журналистам 6 марта сообщила представитель судебной инстанции Риманте Краулише.
«Решение намечено объявить 7 апреля», — сказала она.
Краулише отметила, что рассмотрение обжалования защиты производилось на закрытом заседании по упрощенной процедуре без участия представителей сторон.
Несмотря на то, что решение Верховного суда является окончательным и обжалованию не подлежит, защита Палецкиса заявляла, что в случае оставления в силе политически мотивированного приговора, будет вынуждена обратится в Европейский суд по правам человека.
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Ранее сообщалось, что Шяуляйский окружной суд в июле 2021 года приговорил Палецкиса к шести годам лишения свободы. Осужденный такое решение расценил как преследование за инакомыслие.
Он признался, что всегда последовательно критиковал захватившую Литву систему, за что теперь ему мстят, показывая, что может случиться с человеком, который находится в оппозиции.