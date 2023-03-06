Вена, , 20:43 — REGNUM Нельзя требовать от Киева территориальных уступок, поэтому пока рано говорить о дипломатическом разрешении конфликта на Украине. Об этом заявил в опубликованном 6 марта интервью газетой Standard глава МИД Австрии Александер Шалленберг.

Александер Шалленберг © Marcin Obara/EPA/ТАСС

«Я очень надеюсь, что снова возникнет ситуация, в которой будет место для дипломатии. Но мы ещё не пришли к этому», — сказал Шалленберг.

Он добавил, что для сохранения возможности начать переговоры нельзя разрушать все площадки для общения с Россией. При этом Шалленберг подчеркнул, что без Киева нельзя принимать решения по конфликту на Украине.

Стоит отметить, что 5 марта в Вене сотни протестующих на акции призвали власти Австрии прекратить поставлять оружие Киеву. Активисты опасаются, что страну могут втянуть в конфликт с Россией.

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