Минск, 6 марта, 2023, 20:21 — ИА Регнум. «Брестская газета» признана экстремистским формированием в Белоруссии. Деятельность данного интернет-издания в стране по решению комитета госбезопасности запрещена.

(сс) Anna Chervonets Здание МВД Белоруссии

Такую информацию опубликовало 6 марта МВД Белоруссии. Как уточняется в сообщении, в экстремизме обвинили «группу граждан», в том числе соучредителя, главного редактора и иных лиц из числа ООО «Брестская газета».

Напомним, в декабре 2021 года по решению прокуратуры Брестской области доступ к интернет-версии «Брестской газеты» был заблокирован на полгода из-за публикации экстремистских материалов, в которых разжигались вражда и рознь по идеологическим и политическим мотивам.

Ранее сообщалось, что летом 2022 года в Белоруссии заблокировали доступ к сайту исторического журнала ARCHE. Об этом сообщил его главный редактор Валерий Булгаков. Сайт запретили из-за изложения антирусской версии истории Белоруссии.