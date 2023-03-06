Москва, 6 марта, 2023, 20:03 — ИА Регнум. В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций опровергли информацию о якобы произошедшей утечке биометрических данных из НИИ «Восход». На подведомственном предприятии была зафиксирована аномальная активность, однако данные в сеть не попали. Так прокомментировали 6 марта в ведомстве появившиеся сообщения в ряде соцсетей.

Владимир Гердо/ТАСС Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций

«Факт утечки не подтвержден. Данные в сеть не выложены», — сказано в сообщении.

В министерстве сообщили об аномальной активности, в том числе из внутренней сети предприятия, однако уточнили, что все «данные хранятся в зашифрованном виде», при этом ключ расшифровки хранится на «Гознаке».

Помимо этого, в Минцифры заявили о том, что доступ к биометрическим данным исключен. В настоящее время, как пишет «Интерфакс», ведомство проводит совместную с ФСБ проверку по данному инциденту.

Напомним, ранее в социальных сетях появилась информация об утечке биометрических данных граждан РФ, Белоруссии и Казахстана у НИИ «Восход». Якобы выложена в сеть продуктивная база данных государственной системы паспортно-визовых документов нового поколения, начиная с 2006 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2022 года в сети появилась информация об утечке данных пользователей портала «Госуслуги». Однако в Минцифры РФ также опровергли её.