Москва, 6 марта, 2023, 19:58 — ИА Регнум. Заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России стал Алексей Гиричев. Соответствующий указ о его назначении опубликован 6 марта на официальном интернет-портале правовой информации.

33.fsin.gov.ru Алексей Гиричев

«Назначить генерал-майора внутренней службы Гиричева Алексея Ивановича заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний», ― следует из текста документа.

Этим же указом Гиричев освобождён от занимаемой им ранее должности ― главы УФСИН по Владимирской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2022 года заместителем директора ФСИН России был назначен генерал Александр Матвеенко, который до этого был временно исполняющим обязанности замглавы ведомства.