Лондон, 6 марта, 2023, 20:26 — ИА Регнум. Вооружённые силы Великобритании, как показал конфликт на Украине, остро нуждаются в модернизации. Об этом 6 марта заявил министр обороны королевства Бен Уоллес на конференции по обороне, организованной изданием Conservative Home.

EPA/VALDA KALNINA/ТАСС Бен Уоллес

«Армия устарела около 15 лет назад, и нам действительно нужно менять её. Техника, а не люди, остро нуждается в замене», — заявил Уоллес.

Он отметил, что это особенного видно в связи с тем, какой характер приняли боевые действия на Украине. Министр отметил, что теперь дешёвый беспилотник может превратить «очень дорогой танк в дровяную печь».

Стоит отметить, ранее в издании Daily Mail сообщило, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак якобы планирует увеличить оборонный бюджет королевства на £5 млрд (около $6 млрд). Об этом должно быть объявлено в ближайшее время.