Киев, 6 марта, 2023, 19:58 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский уволил нескольких сотрудников службы безопасности Украины (СБУ). Глава государства подписал 6 марта ряд соответствующих указов.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

В частности, своих постов лишились замглавы ведомства Александр Якушев, начальник управления СБУ в Сумской области Эдуард Федоров, начальник управления СБУ в Запорожской области Борис Безрукий, а также начальник департамента охраны государственной тайны и лицензирования СБУ Игорь Носко и начальник департамента хозяйственного обеспечения Александр Провоторов.

Согласно указам президента Украины, на должность начальника управления СБУ в Сумской области назначен Олег Красношапка, а на пост начальника департамента охраны государственной тайны и лицензирования СБУ — Олег Храмов.