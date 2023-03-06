Брюссель, 6 марта, 2023, 19:50 — ИА Регнум. Учения НАТО по управлению кризисными ситуациями пройдут с 9 по 15 марта, сообщает пресс-служба альянса.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Уточнятся, что мартовские учения предназначены для проверки механизмов принятия решений и консультаций на стратегическом военно-политическом уровне, а также отработки ответов на гражданско-военный сценарий в гибридной среде. В учениях задействуют «гражданские и военные штабы в странах-членах НАТО, а также в Швеции и Финляндии, штаб-квартиру и стратегические командования».

«Развернутые силы в учениях участвовать не будут», — сообщили в пресс-службе НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что теракт в Брянской области 2 февраля произошел не без помощи НАТО.