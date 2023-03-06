Брюссель, , 19:39 — REGNUM Вопросы о диверсиях на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток ― 2» в рамках создаваемого в Гааге «Международного центра преследования за преступление агрессии против Украины» расследоваться не будут. Об этом 6 марта в ходе брифинга заявила представитель Еврокомиссии (ЕК) Кристиан Виганд.

Здание Европейской комиссии © Алексей Витвицкий/ТАСС

«Преступления агрессии касаются военных преступлений, совершённых высшими политическими и военными руководителями, страной», ― пояснила она.

При этом Виганд указала, что расследование, касаемое «Северных потоков», должны вести национальные власти. По её словам, об этом заявлялось неоднократно.

Как сообщало ИА REGNUM, взрывы на нескольких нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток ― 2» произошли в сентябре 2022 года. В России было возбуждено уголовное дело по статье об акте международного терроризма.

Американский журналист Сеймур Херш, проводивший независимое расследование причин взрыва на магистралях, заявил, что ЦРУ США доставило в Норвегию специальное оборудование, с помощью которого норвежские водолазы смогли заложить взрывчатку под газопроводы «Северный поток».

Напомним, в начале февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о создании «международного центра преследования за агрессию на Украине».