Москва, 6 марта, 2023, 19:36 — ИА Регнум. Тренерский штаб сборной России не рассматривает 34-летнего нападающего «Локомотива» Артема Дзюбу в качестве кандидата в национальную команду в силу возраста футболиста, сообщает 6 марта «Спорт-Экспресс».

Дарья Драй ИА REGNUM Артём Дзюба

По данным издания, в рамках мартовского сбора сборная России по футболу проведет товарищеский матч против Ирана. Игра состоится 23 марта в Тегеране.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин объявил расширенный состав на первый в 2023 году сбор, который пройдёт в Новогорске с 19 по 28 марта. В состав сборной включили полузащитника «Торино» Алексея Миранчука и играющего за «Монако» Александра Головина.