Москва, 6 марта, 2023, 19:21 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым обсудили перспективы развития отношений между Россией и Узбекистаном. Об этом 6 марта сообщила пресс-служба Кремля на официальном сайте.

Kremlin Pool/Global Look Press Владимир Путин

В сообщении отмечается, что лидеры двух стран обсудили «актуальные вопросы дальнейшего стратегического партнёрства и союзничества». Кроме этого, в разговоре были затронуты вопросы реализации перспективных проектов в торгово-экономической сфере.

Напомним, 16 февраля 2023 года в ходе телефонного разговора президенты Узбекистана и России обсудили вопросы расширения торгово-экономического сотрудничества.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2022 года в Самарканде на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев подписали декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между двумя странами.