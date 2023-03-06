Москва, 6 марта, 2023, 19:19 — ИА Регнум. Всем сторонам ― участницам конфликта в Нагорном Карабахе следует проявить сдержанность. Об этом 6 марта заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Валерий Мельников/РИА Новости Российские миротворцы в Нагорном Карабахе

Дипломат напомнила, что в последние дни режим прекращения огня неоднократно нарушался.

«Выражаем серьёзную озабоченность обострением напряжённости в зоне нагорно-карабахского конфликта, ― отметила в комментарии, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства, Захарова. ― Настоятельно призываем стороны проявлять сдержанность и предпринять шаги по деэскалации ситуации».

Она призвала решать вопросы обеспечения безопасности «мирным путём в контакте между сторонами под эгидой российских миротворцев», а также неукоснительно соблюдать договорённости о полном прекращении огня в зоне конфликта.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта в Нагорном Карабахе произошла перестрелка между азербайджанскими военнослужащими и правоохранителями Нагорно-Карабахской Республики (НКР). По данным Минобороны России, сотрудники паспортно-визового управления полиции НКР стали жертвами диверсии, совершённой Вооружёнными силами Азербайджана, которые обстреляли дежурную машину.

В результате трое погибли, ещё один человек был ранен. С азербайджанской стороны потери составили: двое погибших, один ранен.