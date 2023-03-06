Западные аналитики признали успехи российских дронов-камикадзе

Москва, , 19:27 — REGNUM Российские барражирующие боеприпасы «Куб» и «Ланцет» оказывают серьёзное влияние на ход боевых действий на Украине. К этому выводу пришла аналитическая группа Oryx занимающаяся анализом фото и видеоматериалов из зоны военных действий. Несмотря на то, что группа базируется в Нидерландах и настроена скорее проукраински, аналитики не смогли не признать успехи российской беспилотной авиации.

Дрон-камикадзе «Ланцет» (с) ИА REGNUM

Эксперты изучили более 100 примеров применения беспилотников и сделали ряд выводов. Эффективность «Ланцетов» составляет более 70% — в этих случаях цель была поражена или уничтожена.

Жертвами дронов стали 11 танков ВСУ, девять единиц лёгкой бронетехники, и две единицы инженерной техники, семь зенитных ракетных комплексов, 11 радаров, три судна, два пункта управления и девять единиц колёсной техники. Также дроны регулярно используются для атак на группы пехоты ВСУ и опорные пункты.

Однако чаще всего дроны используется для охоты за украинской артиллерией. Всего было зафиксировано поражение 21 единицы ствольной артиллерии, из них — 15 американских гаубиц М777. Кроме того, на счету «дронов-камикадзе» 20 единиц самоходной артиллерии, включая семь 155-мм самоходных орудий М109 производства США, три польских самоходки Crab и одно орудие Caesar производства Франции.

На этом основании эксперты делают вывод о том, что дроны-камикадзе также являются важным психологическим оружием, вызывая панику у артиллерийских расчётов.

Ранее в сети появились кадры, свидетельствующие о том, что угроза с воздуха вынуждает украинские расчёты придумывать самодельные средства защиты от дронов. Одной из таких поделок стали «защитные сети», призванные остановить дрон на подлёте. Однако эффективность такого рода защитных средств вызывает серьёзные сомнения, поскольку боевая часть дрона в 3-5 кг обеспечивает поражение цели даже с дистанции в 0.5-1 метра.

Как писало ИА REGNUM, использование в спецоперации малых дронов-разведчиков, оказалось очень эффективно. При этом свою пользу доказало и российское оружие, направленное на уничтожение беспилотных летательных аппаратов. В спецоперации задействованы несколько видов таких вооружений, все они радиоэлектронные. В том числе используются ружья «Пищаль-ПРО», а также разработки «Росэлектроники» и REX, созданные «Калашниковым».