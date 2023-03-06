Вена, 6 марта, 2023, 19:12 — ИА Регнум. Позицию Европы по вопросу санкций против Москвы не понимает большинство государств мира. С таким заявлением выступил министр по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шалленберг, пишет газета Der Standard.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

«Точку зрения Европы не понимает большинство стран», — заявил Шалленберг.

По его словам, большинство стран обвиняют Запад в росте цен на нефть, газ и продовольствие по всему миру из-за санкций против Москвы.

Ранее в правительстве РФ заявляли, что Запад пытается обвинить Москву в глобальном продовольственном кризисе, хорошо осознавая, что сложившаяся ситуация — прямое следствие его собственных действий.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратурой Нидерландов возбуждено 45 уголовных дел в отношении компаний и лиц, которые подозреваются в нарушении введённых ЕС антироссийских санкций.