Берлин, , 19:17 — REGNUM Страны Запада не будут скрывать от украинских граждан решений, принимаемых по урегулированию конфликта на Украине. Об этом 6 марта заявил канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции в Берлине.

Олаф Шольц © IMAGO/Chris Emil Janssen/Global Look Press

«Мы со всеми нашими друзьями и союзниками всегда ясно заявляли, что не будем принимать решения за спиной украинцев», — сказал Шольц.

Он подчеркнул, что ФРГ больше остальных в Европе помогает Киеву, в том числе, поставляя оружие и боеприпасы. По словам лидера Германии, помощь будет продолжаться столько, сколько потребуется.

Напомним, ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал Россию и США начать прямые переговоры по Украине. В Будапеште отмечают, что Вашингтон имеет значительное влияние на Киев.

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