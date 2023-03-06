Берлин, 6 марта, 2023, 19:17 — ИА Регнум. Страны Запада не будут скрывать от украинских граждан решений, принимаемых по урегулированию конфликта на Украине. Об этом 6 марта заявил канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции в Берлине.

IMAGO/Chris Emil Janssen/Global Look Press Олаф Шольц

«Мы со всеми нашими друзьями и союзниками всегда ясно заявляли, что не будем принимать решения за спиной украинцев», — сказал Шольц.

Он подчеркнул, что ФРГ больше остальных в Европе помогает Киеву, в том числе, поставляя оружие и боеприпасы. По словам лидера Германии, помощь будет продолжаться столько, сколько потребуется.

Напомним, ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал Россию и США начать прямые переговоры по Украине. В Будапеште отмечают, что Вашингтон имеет значительное влияние на Киев.