Пять человек погибли в перестрелке между военными Азербайджана и правоохранителями Карабаха

Москва, , 19:03 — REGNUM Пять человек стали жертвами перестрелки, которая произошла 5 марта между азербайджанскими военными и сотрудниками правоохранительных органов Нагорного Карабаха. Об этом заявили в Министерстве обороны России.

Нагорный Карабах Иван Шилов (c) ИА REGNUM

Уточняется, что инцидент произошёл в 10:00 5 марта в районе населённого пункта Дюкянлар. Военнослужащими Вооружённых сил Азербайджана был обстрелян автомобиль с сотрудниками правоохранительных органов Нагорного Карабаха.

«В результате боестолкновения погибло трое и ранен один находившийся в автомобиле сотрудник. С азербайджанской стороны потери составили: двое погибших, один ранен», ― указано в бюллетене российского оборонного ведомства о деятельности миротворческого контингента РФ в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Отмечается, что боестолкновение было прекращено усилиями российских миротворцев. Проводится разбирательство.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-служба МВД Нагорного Карабаха заявила, что сотрудники паспортно-визового управления полиции Нагорно-Карабахской Республики (НКР) стали жертвами диверсии, совершённой Вооружёнными силами Азербайджана. Уточняется, что дежурная машина была обстреляна утром 5 марта. В результате трое погибли, ещё один человек был ранен.