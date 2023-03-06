Москва, 6 марта, 2023, 19:02 — ИА Регнум. За украинскими властями числится целый перечень преступлений в отношении представителей медиасферы. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел России, обнародованном 6 марта на сайте внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД России

МИД РФ отреагировал на неудавшееся покушение на убийство главы совета директоров группы компаний «Царьград», российского миллиардера Константина Малофеева.

«Неудавшееся посягательство на жизнь К. В. Малофеева — ещё один пример глубоко преступной природы киевского режима, не брезгующего откровенно террористическими методами в подавлении инакомыслия», — говорится в сообщении.

В российском министерстве отметили, что Киев не брезгует «террористическими методами», чтобы подавить инакомыслие. Отмечается, что метод, который пытались применить против Малафеева, ранее использовали, когда была убита российская журналистка Дарья Дугина.

По данным МИД РФ, Киев также объявил награду за головы российских военных корреспондентов, кроме того, из высокоточного оружия стреляют по представителям российских СМИ в зоне СВО.

Напомним, 6 марта в ФСБ России сообщили, что к машине Малофеева прикрепили самодельное взрывное устройство. Это было своевременно выявлено, машину обезвредили. По предварительным данным, к организации покушения причастен один из руководителей подконтрольного СБУ «Русского добровольческого корпуса», скрывающийся на Украине гражданин России Денис Капустин.