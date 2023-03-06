София, 6 марта, 2023, 18:58 — ИА Регнум. Болгария поставила через третьи страны Киеву вооружения на общую стоимость более $1 млрд, передает 6 марта портал EURActiv.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка вооружения Киевскому режиму

Согласно данным портала, продажа оружия и боеприпасов Украине имела место еще до начала СВО вопреки официальным заявлениям болгарских властей.

Бывший депутат Народного собрания Болгарии Велизар Шаламанов заявлял, что компании не продают оружие и боеприпасы напрямую украинским клиентам, так как есть практика реализации сделок через зарубежные программы. По его словам, поставки вооружений Киеву финансируются США, Великобританией и Польшей.

Уточняется, что оружейная промышленность Болгарии в 2022 году отметила рекордные продажи оружия за границу, в частности в Польшу и Румынию, откуда боеприпасы поставляли Киеву. При этом стоимость разрешений на экспорт оружия, выданных Болгарией оценивается в €1,1-1,3 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным журнала Forbes, Запад поставляет Киеву большое число военной техники, но она разношёрстная и не позволяет сформировать сбалансированные общевойсковые соединения.