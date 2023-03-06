Киев, 6 марта, 2023, 18:50 — ИА Регнум. Украина за несколько лет до объявленной Россией спецоперации начала готовиться к конфликту с Москвой. Об этом 6 марта в эфире «24 телеканала» заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.

Алексей Никольский/РИА Новости Встреча в «Нормандском формате» в Елисейском дворце в 2019 году

«Аппарат Совета национальной безопасности и обороны начал готовиться к этим процессам после декабря 2019 года, после посещения президентом нашей страны Парижа, где произошла первая и последняя встреча с президентом Путиным», — пояснил Данилов.

Он подчеркнул, что если бы страна не начала готовится заранее, «то того результата, который есть, мы бы точно с вами не имели».

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры лидеров «нормандской четвёрки» (президентов России, Украины и Франции Владимира Путина, Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона, а также канцлера Германии Ангелы Меркель) в Париже состоялись в декабре 2019 года и длились около 5,5 часа. Тема Крыма не обсуждалась, что фактически означает, что Киев смирился с потерей полуострова.

Комментируя результаты встречи, эксперт Юрий Баранчик заявил, что со всей однозначностью они говорят только об одном — Зеленский разгромно проиграл Путину главные битвы этого саммита.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не собирался выполнять Минские соглашения. Он также не заинтересован в переговорах с российским лидером Владимиром Путиным.