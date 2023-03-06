Вена, , 18:43 — REGNUM Полностью экономически изолировать Россию от Европы невозможно, так как это крупнейший сосед Евросоюза. Об этом заявил в интервью изданию Der Standard министр по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шалленберг.

Александер Шалленберг © IMAGO/Martin Juen/Global Look Press

Он отметил, что мнения по поводу полного отделения от России звучат в Европе. Однако, высказывая их, надо быть «осторожными в своих желаниях».

«Россия не исчезнет, но останется крупнейшим соседом ЕС. Делать вид, что страна может быть экономически изолирована, как Северная Корея, — это заблуждение. Это просто невозможно», — объяснил австрийский политик.

Ранее Шалленберг заявлял о готовности Вены стать площадкой для проведения переговоров между Россией и Украиной. Он призывал подключить дипломатию для восстановления мира на Украине.