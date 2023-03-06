Fox 8: в Сети появились кадры смертоносной давки на концерте в США

Штат Нью-Йорк, США, , 18:39 — REGNUM В Сети появились шокирующие кадры смертельной давки на концерте GloRilla в США, сообщает телеканал Fox 8.

Американская рэперша GloRilla © Nancy Kaszerman/Zuma/TASS

Инцидент произошел в городе Рочестер. Местные жители собрались на выступление американской певицы GloRilla и рэпера Finesse2tymes. Сообщается, что из-за звуков стрельбы в зале концертной площадки образовалась давка, так как фанаты бросились к выходу.

В результате происшествия от полученных травм скончалась женщина.

Как сообщало ИА REGNUM, давка на концерте в США произошла 5 марта на многофункциональной арене Main Street Armory, которая вмещает пять тысяч зрителей. Ещё восемь человек пострадали.