Берлин, , 18:30 — REGNUM В настоящее время Германия не зависит от поставок российского газа. Однако этого стоило властям громадных усилий. Об этом 6 марта на пресс-конференции по итогам заседания германского правительства заявил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он напомнил, что поставки российского газа в начале 2022 года составляли более 55% снабжения Германии. При этом сохранение энергоснабжения страны на фоне отказа от топлива из России Хабек назвал «гигантским достижением», за которое «многие люди заплатили цену».

«Всё это не осталось без последствий. Я напомню о дискуссиях и дебатах, которые у нас были в прошлом году», — сказал он.

Вице-канцлер также подчеркнул, что дальнейшее развитие инфраструктуры поможет иметь достаточно возможностей для импорта, чтобы «следующей зимой было меньше поводов для беспокойства».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия стала независимой от поставок российского газа, нефти и угля. По его словам, в 2022 году никто не ожидал, что в экономическом отношении страна сможет пережить подобную ситуацию.

С подобным заявлением выступила и глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, указав, что зависимость Европы от поставок нефти и газа из России осталась в прошлом.