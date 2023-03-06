Пекин, 6 марта, 2023, 18:27 — ИА Регнум. США призывают другие страны поддерживать Киев не для скорейшего завершения конфликта на Украине, а потому что Вашингтон хочет добиться усиления влияния в Европе. Об этом говорится в статье, опубликованной 5 марта китайским изданием Global Times.

Сергей Корсун ИА REGNUM Байден на Украине

В статье прокомментировали недавние заявления координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джона Кирби, призвавшего Китай помогать Киеву для «обороны».

«Это неразумная логика. Если Кирби хочет говорить о «самообороне», он может также предложить некоторую помощь России для самообороны в прямом смысле против провокационного расширения НАТО на восток», — говорится в статье.

По мнению её авторов, США пытаются добиться от Китая смены нейтральной позиции в отношении конфликта на Украине, чтобы продлить боевые действия. Таким образом Вашингтон рассчитывает укрепить единство в НАТО и сократить стратегическое пространство России в Европе.

«США хотят большего, чем просто зажать стратегическое пространство России. Они хотят поймать Россию в ловушку с точки зрения безопасности, — говорится в статье. — Хотят установить новый порядок европейской безопасности, порядок, который полностью контролируется Западом во главе с США».

Напомним, в течение последних недель США и ряд стран ЕС грозят Китаю последствиями, если Пекин решит поставлять оружие в Россию. При этом в Вашингтоне отмечают, что пока не имеют данных о поставках китайского оружия Москве.